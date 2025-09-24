Сергей Собянин объявил об открытии двух новых центров женского здоровья

Он уточнил, что новые центры открыты в ГКБ имени С.С. Юдина и в ГКБ имени В.В. Вересаева. Первый начнёт работать 29 сентября, а второй уже приступил к приёму пациентов.

По словам мэра, теперь в Москве 13 центров женского здоровья. Все они работают по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.

«Здесь женщины могут получить современную диагностику, лечение, подготовиться к родам, регулярно наблюдаться — и всё это в одном месте», - написал Собянин.

Градоначальник добавил, что до конца 2025 года планируется открыть в Москве ещё три таких центра.

Ранее Собянин заявил, что формирование нового каркаса стационарной помощи в столице завершится к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

