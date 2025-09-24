Сергей Собянин объявил об открытии двух новых центров женского здоровья
Ещё два центра женского здоровья появились в Москве. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что новые центры открыты в ГКБ имени С.С. Юдина и в ГКБ имени В.В. Вересаева. Первый начнёт работать 29 сентября, а второй уже приступил к приёму пациентов.
По словам мэра, теперь в Москве 13 центров женского здоровья. Все они работают по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.
«Здесь женщины могут получить современную диагностику, лечение, подготовиться к родам, регулярно наблюдаться — и всё это в одном месте», - написал Собянин.
Градоначальник добавил, что до конца 2025 года планируется открыть в Москве ещё три таких центра.
Ранее Собянин заявил, что формирование нового каркаса стационарной помощи в столице завершится к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Колобок вместо Хагги Вагги: Волынец потребовала игрушки по отечественным мультикам
- Беспроигрышные ремиксы: В чем секрет популярности диско
- В России признали экстремистской и запретили песню группы «Порнофильмы»
- Политолог объяснил «чудачества» губернатора Вологодской области
- Продажи Lada Aura назвали реакцией на высокую цену и низкое качество
- Бизнес-аналитик объяснил, почему банки не откажутся от выдачи кредиток
- Песков: С каждым днем позиции Киева будут ухудшаться
- Вирусолог не увидел необходимости в российской вакцине от лихорадки денге
- Два человека погибли в Новороссийске при атаке дронов ВСУ
- Депутат Смолин назвал бессмысленным бесплатное второе образование для врачей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru