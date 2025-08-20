Сергей Собянин объявил о старте конкурса грантов «Москва — добрый город»

По его словам, в этом году в конкурсе смогут участвовать молодые НКО с опытом работы от полугода, а для организаций, созданных участниками специальной военной операции (СВО), ограничения по дате регистрации отсутствуют.

Мэр отметил, что в конкурсе шесть приоритетных направлений. Кроме поддержки взрослых и детей с инвалидностью, семей и подростков в трудной жизненной ситуации, это поддержка участников СВО и членов их семей и другие.

«Особое внимание уделено проектам по социальной занятости, сопровождаемому проживанию, пробации и наставничеству», - написал Собянин.

Он добавил, что общий фонд конкурса составляет 400 млн рублей, гранты распределят на три группы.

