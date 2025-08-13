«Мосинжпроект» стал одним из победителей в номинации «Проект года» конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства»

Станции Троицкой линии метро, созданные инжиниринговым холдингом «Мосинжпроект», победили в номинации «Проект года» ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Номинация “Проект года” – это главная награда в конкурсе. Победителя там определяла городская конкурсная комиссия и сами москвичи путем голосования на проекте “Активный гражданин”. В числе лауреатов оказались пять станций Троицкой линии метро, которые создал “Мосинжпроект”. “Новаторскую”, “Университет Дружбы Народов”, “Генерала Тюленева” и “Тютчевскую” открыли в сентябре прошлого года, а “Корниловскую” – в декабре», – отметил Максим Гаман.

Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» проводится по инициативе Департамента градостроительной политики города Москвы с 2000 года. Он поощряет вклад строителей в развитие города, подчеркивает значение реализуемых ими проектов. Каждая заявка проходит строгий отбор по ряду критериев. Холдинг ежегодно представляет свои проекты на суд жюри с 2014 года. Заявленные объекты неоднократно становились победителями.

«В этом году присуждение наград проводилось с учетом новых подходов к оценке представленных на конкурс заявок. Впервые учитывались не только эстетические и функциональные достоинства реализованного проекта, но и его интегральная полезность с точки зрения повышения качества жизни горожан. Жители и эксперты единогласно выбрали новые станции метрополитена как самый значимый реализованный проект», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Ранее победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» назвал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты холдинга внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 дорожных сооружений. С участием компании с 2011 года в Москве введено свыше 170 километров линий и 80 станций метро, построено и реконструировано 14 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.









