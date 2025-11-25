Собянин: Реставрация Швейцарского домика в усадьбе Кусково завершена

Реставрация Швейцарского домика завершилась в усадьбе Кусково в Москве. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, ежегодно усадьбу XVIII века посещают сотни тысяч гостей, которые изучают экспозицию музея или участвуют в городских фестивалях в лесопарке. Кусково — домашний парк для жителей близлежащих районов, которые гуляют здесь с детьми, бегают или просто отдыхают. Кроме того, атмосфера усадьбы подходит для киносъемок, и нередко на нее территории работают над историческими фильмами.

С 2017 года столица поэтапно реставрирует уникальный архитектурно-парковый ансамбль, чтобы сохранить его для будущих поколений В регулярном парке и расположенном рядом лесопарке оборудовали тематические детские площадки, проложили беговые и велосипедные дорожки, обустроили площадки для людей старшего поколения, скейт-парк и памп-трек. Также восстановили Горбатый мост и оформили его в стиле расположенного рядом Голландского домика. Кроме того, была проведена экологическая реабилитация Локасинского, Радужных, Сухого, Малого, Собачьего (Лесного) прудов, канала Большого Дворцового пруда, сам пруд при этом очистили.

Параллельно специалисты вели работы на фасадах дворца, Голландского и Итальянского домиков. Теперь здания вновь выглядят так, как это было задумано изначально, в их залах находятся музейные экспозиции. В хозяйственных постройках - кузне, сушильне и каретном сарае - разместили художественную мастерскую и служебные кабинеты. Также в усадьбе отреставрировали павильон «Грот», обелиск и колонну со статуей Минервы.

В октябре была завершена работа над деревянной колокольней, в этом месяце — над Швейцарским домиком, который является объектом культурного наследия федерального значения. Его возвели в XIX веке по заказу графа Сергея Шереметева по проекту главного архитектора Петергофа Николая Бенуа. Ему удалось вписать альпийский мотив в ансамбль усадьбы. Первый этаж домика оформили под кирпич, второй украсили тонкой резьбой по дереву. При реставрации стояла задача сохранить предусмотренные оригинальным проектом детали.

Специалисты привели в порядок отмостку и цоколь, укрепили каменный первый этаж, расчистили и обработали специальными составами фасадами, оштукатурили их и окрасили. При работах над деревянным срубом его отделили от каменной части, подвесив на специальной системе для замены поврежденного нижнего венца. Реставраторы поработали над сохранением большого балкона на втором этаже, фигурных деревянных колонн, резного деревянного крыльца у входа, восстановили деревянную лестницу с тыльной стороны дома.

При этом внутри отреставрировали исторические печи с белым кафелем с голубой каймой. Параллельно была воссоздана кирпичная кладка дымников и печных труб. Также во время работ привели в порядок окна, двери, крыльца, западную и северную галереи и кровлю. Теперь Швейцарский домик вновь выглядит так, как его задумал Бенуа.

«Посетители могут увидеть этот уникальный объект во всей его красе. А по завершении создания экспозиции будет открыт и вход в интерьеры», — отметил Собянин.

Вскоре планируется начать реставрацию ряда других памятников Кускова — пяти менажерей (птичников), оранжереи «Американская», дома управляющего, эрмитажа, оранжереи и кухни. Специалисты начали научно-исследовательские изыскания.

