Сергей Собянин объяснил, как Москва сокращает маятниковую миграцию

Одной из главных проблем Москвы долгое время была маятниковая миграция, так как миллионы граждан по утрам перемещались в центр, а вечером – обратно за МКАД или ближайшее Подмосковье. Глава города Сергей Собянин отметил, что эта проблема активно решается сегодня.

Так, по его словам, с 2011 по 2023 год за пределами ТТК построили почти 36 миллионов «квадратов» новых офисов, торговых центров, социальных объектов и производственных помещений. Это позволило тысячам жителей столицы устроиться на работу ближе к дому.