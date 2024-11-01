Сергей Собянин объяснил, как Москва сокращает маятниковую миграцию

Одной из главных проблем Москвы долгое время была маятниковая миграция, так как миллионы граждан по утрам перемещались в центр, а вечером – обратно за МКАД или ближайшее Подмосковье. Глава города Сергей Собянин отметил, что эта проблема активно решается сегодня.

Так, по его словам, с 2011 по 2023 год за пределами ТТК построили почти 36 миллионов «квадратов» новых офисов, торговых центров, социальных объектов и производственных помещений. Это позволило тысячам жителей столицы устроиться на работу ближе к дому.

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Человеческий фактор – это секрет успеха современного города, поэтому мегаполисы стремятся притягивать образованных и креативных людей, отметил Собянин. Глава города подчеркнул, что современная экономика — это экономика услуг, для которой требуется высокая концентрация населения. Москва позиционирует себя как лидера в этом вопросе. Для сохранения этого статуса город создает для жителей максимально комфортную среду.

Собянин также рассказал о развитии в Москве общественного транспорта и МЦК, которое увеличило сеть почти в 1,8 раза, а также об увеличении сети МЦД. Помимо этого, Москва является лидером по строительству жилья, а к 2032 году ожидается, что все расходы на программу реновации будут полностью возвращены в бюджет.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская

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