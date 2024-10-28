Сергей Собянин объявил об открытии шести поликлиник в разных районах Москвы

В разных районах Москвы открылись шесть детских и взрослых поликлиник, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в городе построили одну новую детско-взрослую поликлинику. Также после реконструкции заработали головное здание ГП №6, головное здание ГП №170, филиал №3 ДГП №99, филиал №3 ГП №109, и головное здание ДГП №91. Уточняется, что оно было почти полностью перестроено.

«Теперь оно отвечает требованиям нового московского стандарта. Удобно расположили кабинеты самых востребованных врачей. Для пациентов и их родителей сделали зоны комфортного ожидания, для персонала – уютные комнаты отдыха», – рассказал Собянин.

Как добавил мэр столицы, в рамках первого этапа программы модернизации городских поликлиник реконструировали 200 зданий. Второй этап включает около 140 поликлиник, при этом ремонтные работы в 29 из них уже завершены.

