Сергей Собянин объявил об открытии шести поликлиник в разных районах Москвы
В разных районах Москвы открылись шесть детских и взрослых поликлиник, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в городе построили одну новую детско-взрослую поликлинику. Также после реконструкции заработали головное здание ГП №6, головное здание ГП №170, филиал №3 ДГП №99, филиал №3 ГП №109, и головное здание ДГП №91. Уточняется, что оно было почти полностью перестроено.
«Теперь оно отвечает требованиям нового московского стандарта. Удобно расположили кабинеты самых востребованных врачей. Для пациентов и их родителей сделали зоны комфортного ожидания, для персонала – уютные комнаты отдыха», – рассказал Собянин.
Как добавил мэр столицы, в рамках первого этапа программы модернизации городских поликлиник реконструировали 200 зданий. Второй этап включает около 140 поликлиник, при этом ремонтные работы в 29 из них уже завершены.
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