Сергей Собянин: Новый пешеходный мост связал Некрасовку и Люберцы

По его словам, протяжённость моста почти полкилометра. Благодаря ему добраться до станции метро «Некрасовка» можно на 15 минут быстрее.

Собянин отметил, что проект реализован вместе с Московской областью. Параллельно было выполнено благоустройство озера Чёрное и создан парк «Дружба», в котором есть всё для прогулок и занятий спортом..

«Уверен, парк будет новой точкой притяжения для 155 тысяч жителей Некрасовки, Косино-Ухтомского и Люберец», - заключил градоначальник.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с 2011 года в столице было построено 35 автомобильных мостов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».