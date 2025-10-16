Сергей Собянин: Новый пешеходный мост связал Некрасовку и Люберцы
В Москве появился новый пешеходный мост через Чёрное озеро, который связал столичную Некрасовку и подмосковные Люберцы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, протяжённость моста почти полкилометра. Благодаря ему добраться до станции метро «Некрасовка» можно на 15 минут быстрее.
Собянин отметил, что проект реализован вместе с Московской областью. Параллельно было выполнено благоустройство озера Чёрное и создан парк «Дружба», в котором есть всё для прогулок и занятий спортом..
«Уверен, парк будет новой точкой притяжения для 155 тысяч жителей Некрасовки, Косино-Ухтомского и Люберец», - заключил градоначальник.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с 2011 года в столице было построено 35 автомобильных мостов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru