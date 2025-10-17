СМИ: Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане
Два нефтеперерабатывающих завода из Индии приобрели крупную партию нефти в Гайане. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.
Отмечается, что это первые закупки сырья индийской стороной в южноамериканской стране.
Так, крупнейший НПЗ корпорации Indian Oil Corp купил 2 млн баррелей гайанской нефти Golden Arrowhead у американской компании Exxon Mobil. Поставка планируется в конце декабря либо начале января следующего года.
В свою очередь, НПЗ корпорации Hindustan Petroleum Corp приобрел 2 млн баррелей гайанской нефти. Поставку сырья ожидают в тот же период.
Ранее СМИ сообщили, что Индия после торговых переговоров с США якобы приступила к сокращению объемов закупок нефти из России на 50 процентов, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посольство Японии планирует открыть визовые центры в России
- СМИ: Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане
- Уральскую пенсионерку обманули в Max, она осталась без квартиры
- Юрист считает, что Пугачеву могут лишить званий и доплат к пенсии
- СМИ: После разговора с Путиным критический тон Трампа изменился
- Адвокат экс-генерала Попова рассказал, будет ли он работать в колонии
- Исследование: Россияне стали экономить на покупках
- Соцфонд: Средняя пенсия через три года будет больше 30 тысяч рублей
- В Армении жестоко убили врача из Ростова и ее супруга
- СМИ: План Трампа о встрече с Путиным стал сюрпризом для Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru