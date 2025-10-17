СМИ: Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане

Два нефтеперерабатывающих завода из Индии приобрели крупную партию нефти в Гайане. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

Отмечается, что это первые закупки сырья индийской стороной в южноамериканской стране.

Так, крупнейший НПЗ корпорации Indian Oil Corp купил 2 млн баррелей гайанской нефти Golden Arrowhead у американской компании Exxon Mobil. Поставка планируется в конце декабря либо начале января следующего года.

В свою очередь, НПЗ корпорации Hindustan Petroleum Corp приобрел 2 млн баррелей гайанской нефти. Поставку сырья ожидают в тот же период.

Ранее СМИ сообщили, что Индия после торговых переговоров с США якобы приступила к сокращению объемов закупок нефти из России на 50 процентов, пишет Ura.ru.

