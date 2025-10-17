Посольство Японии планирует открыть визовые центры в России

Посольство Японии планирует открыть визовые центры в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на размещенные дипмиссией документы.

Посольство объявило о конкурсе проектов по назначению уполномоченного агентства, обслуживающего визовые процедуры. Отмечается, что число визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с целью туризма, резко увеличилось, «предположительно эта тенденция еще сохранится». Дипмиссия планирует реализовать возможность выполнения не связанных с рассмотрением заявлений визовых услуг (в том числе приема заявлений, распределения по типу виз, ответов на запросы, возврата паспортов) в централизованном уполномоченном агентстве - визовом центре.

«Для того чтобы передать обязанности, запрашиваемые нашим учреждением, надежному частному подрядчику, было решено выбрать подрядчика с помощью конкурса проектов», - уточнило посольство.

Запланированный период выполнения обязательств - 9 января-31 марта 2026 года.

Между тем в Японии выразили готовность рассмотреть возможные меры в ответ на призыв США отказаться от импорта энергоносителей из России, пишет Ura.ru.

