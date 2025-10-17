Над территорией России сбили 61 беспилотник ВСУ

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи нейтрализовали над Россией 61 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 23.00 16 октября до 7.00 17 октября... перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - указано в сообщении.

По данным Минобороны, 32 дрона сбили над Крымом, 13 – над Ростовской областью, шесть – над водами Черного моря, пять – над Брянской областью. Кроме того, по два беспилотника уничтожили в Тульской области и Московском регионе, один – в Курской области.

Накануне военные ликвидировали 23 украинских БПЛА в Курской, Воронежской и Брянской областях и в Крыму, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
