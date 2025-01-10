Сергей Собянин назвал самые посещаемые музеи и выставочные залы Москвы

Одним из главных проектов года градоначальник назвал выставку «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» в Музее Москвы, ее посетили свыше 60 тысяч человек. Ежемесячно проходила «Московская музейная неделя».

За год состоялось более 600 концертов, праздников, театральных представлений, лекций, конференций и форумов, которые посетили более 1 млн горожан.

Ранее Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве прошло свыше 2 тыс. мероприятий для молодежи.







