Сергей Собянин назвал самые посещаемые музеи и выставочные залы Москвы

Более 17 млн человек посетили музеи и выставки Москвы в 2024 году, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Наиболее востребованными площадки стали Московский зоопарк, музеи-заповедники «Царицыно», «Коломенское», «Останкино и Кусково», «Музей Москвы», Музей космонавтики.

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Одним из главных проектов года градоначальник назвал выставку «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» в Музее Москвы, ее посетили свыше 60 тысяч человек. Ежемесячно проходила «Московская музейная неделя».

За год состоялось более 600 концертов, праздников, театральных представлений, лекций, конференций и форумов, которые посетили более 1 млн горожан.

Ранее Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве прошло свыше 2 тыс. мероприятий для молодежи.



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ФОТО: Пресс-служба концертного зала "Зарядье"
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