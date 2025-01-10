Сергей Собянин назвал самые посещаемые музеи и выставочные залы Москвы
Более 17 млн человек посетили музеи и выставки Москвы в 2024 году, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Наиболее востребованными площадки стали Московский зоопарк, музеи-заповедники «Царицыно», «Коломенское», «Останкино и Кусково», «Музей Москвы», Музей космонавтики.
Одним из главных проектов года градоначальник назвал выставку «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» в Музее Москвы, ее посетили свыше 60 тысяч человек. Ежемесячно проходила «Московская музейная неделя».
За год состоялось более 600 концертов, праздников, театральных представлений, лекций, конференций и форумов, которые посетили более 1 млн горожан.
Ранее Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве прошло свыше 2 тыс. мероприятий для молодежи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач Коновалов раскрыл, как заподозрить новый вирус из Китая
- Цена нефти марки Brent превысила $78 впервые с 14 октября
- СМИ: Илон Маск сделает регистрацию в соцсети X платной
- Турецкие звезды Ханде Эрчел и Барыш Ардуч приедут в Москву
- СМИ: Напавший на школу в Курске подросток мог играть в суицидальную игру
- У берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,7
- С пляжей на Кубани вывезли более 147 тысяч тонн загрязненного грунта
- В Анапе и Темрюкском районе обнаружили более 5,7 тысячи пострадавших от мазута птиц
- Сергей Собянин назвал самые посещаемые музеи и выставочные залы Москвы
- «Жгите»: Байден пошутил о пожарах в Калифорнии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru