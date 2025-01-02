Собянин: В 2024 году в Москве прошло свыше 2 тыс. мероприятий для молодежи
В 2024 году в столице прошло свыше двух тысяч мероприятий для молодежи. Об этом в своем Telegram-канале написал московский мэр Сергей Собянин.
Он напомнил, что в прошлом году Москва была признана «молодежной столицей России». В том числе в городе состоялись масштабные мероприятия ко Дню молодежи, Дню первокурсника, а также прошел форум-выставка «Город. Карьера. Бизнес».
По словам Собянина, в столице РФ проживают более 3,2 млн молодых людей.
Мэр добавил, что в 2024 году в Москве молодые предприниматели представили продукцию на маркете «Сделано в Москве» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. 700 жителей столицы стали участниками фестиваля, и еще более 1,4 тысячи горожан помогали в волонтерском корпусе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru