Собянин: В 2024 году в Москве прошло свыше 2 тыс. мероприятий для молодежи

В 2024 году в столице прошло свыше двух тысяч мероприятий для молодежи. Об этом в своем Telegram-канале написал московский мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что в прошлом году Москва была признана «молодежной столицей России». В том числе в городе состоялись масштабные мероприятия ко Дню молодежи, Дню первокурсника, а также прошел форум-выставка «Город. Карьера. Бизнес».

По словам Собянина, в столице РФ проживают более 3,2 млн молодых людей.

Мэр добавил, что в 2024 году в Москве молодые предприниматели представили продукцию на маркете «Сделано в Москве» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. 700 жителей столицы стали участниками фестиваля, и еще более 1,4 тысячи горожан помогали в волонтерском корпусе.