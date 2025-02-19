Сергей Собянин назвал передовые технологии, которые запатентовали в Москве

В столице создали экосистему для изобретателей. Компании патентуют разработки и привлекают финансирование под залог интеллектуальной собственности, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, благодаря ученым внедряются передовые технологии. Например, компания «ДС-Роботикс» запатентовала модульную самоходную роботизированную тележку, перевозящую грузы. Предприятие также разработало и внедрило первый в России роботизированный модуль для производства микроэлектроники.

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Компания Neiry разрабатывает нейроустройства, способные считывать сигналы мозга. Такие приборы применяются в 45 странах в сферах от медицины до авиации. В частности, в центре «Профессии будущего» технология позволят проводить профориентацию взрослых и детей.

Около половины всех патентов, зарегистрированных в Москве в 2024 году, принадлежит участникам Московского инновационного кластера, отметил Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что производство обрабатывающих отраслей выросло на 17,8% в 2024 году.



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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:УченыеСергей Собянин

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