Сергей Собянин назвал передовые технологии, которые запатентовали в Москве

Компания Neiry разрабатывает нейроустройства, способные считывать сигналы мозга. Такие приборы применяются в 45 странах в сферах от медицины до авиации. В частности, в центре «Профессии будущего» технология позволят проводить профориентацию взрослых и детей.

Около половины всех патентов, зарегистрированных в Москве в 2024 году, принадлежит участникам Московского инновационного кластера, отметил Собянин.



Ранее Собянин сообщил, что производство обрабатывающих отраслей выросло на 17,8% в 2024 году.







