Багреева: Обрабатывающие компании сэкономили 9 млрд рублей благодаря нацпроекту
В Москве 247 компаний, работающих в обрабатывающей промышленности, смогли сэкономить почти 9 миллиардов рублей благодаря нацпроекту «Производительность труда». Об этом сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
По её словам, за три года к нацпроекту присоединились 247 предприятий отрасли, или 60% от общего числа его участников.
«С помощью инструментов бережливого производства они оптимизировали рабочие процессы, улучшили эффективность работы оборудования, смогли сократить затраты и повысить качество управления запасами», – пояснила заместитель мэра.
Багреева также отметила, что в результате выработка этих предприятий выросла в среднем в 1,5 раза, время протекания процессов и неиспользуемые в производстве материалы сократились на треть, а совокупный экономический эффект от участия в нацпроекте составил 8,7 миллиарда рублей.
Так в рамках нацпроекта ООО «АйТел» смогло улучшить маршруты перемещения материалов, что позволило снизить потери рабочего времени и минимизировать отклонения от плана. АО «ГМЗ «Химмаш» рационально организовав рабочее пространства и хранение комплектующих, смогло упорядочить рабочие процессы и снизить простои. В ООО «Армстройэкспорт» после переоборудования рабочих мест и зон хранения сократилось время производства одной партии изделий сократилось на 83%, а выработка увеличилась почти в пять раз.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, все 419 столичных участников национального проекта «Производительность труда» завершили пилотный этап и теперь самостоятельно внедряют у себя культуру непрерывных улучшений.
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