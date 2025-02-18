Сергей Собянин: Производство обрабатывающих отраслей выросло на 17,8%
Индекс промышленного производства столичных обрабатывающих отраслей увеличился на 17,8% в 2024 году. Об этом на своем персональном сайте заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник назвал быстрорастущую промышленность столицы важнейшим фактором, влияющим на обеспечение российского технологического лидерства. Всего за последние пять лет индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей стал больше в 2,3 раза, отметил мэр.
Особый упор столица сделала на совершенствование инновационных технологий: к высокотехнологичным относится каждое третье предприятие.
Среди лидеров по показателям роста — поизводители электроники, оптики и компьютеров. В 2024 году они сумели нарастить выпуск продукции более чем в 2,1 раза по сравнению с показателями 2023 года. За последние пять лет объем производства вырос более чем в 5,4 раза, подчеркнул Собянин.
Кроме того, более чем впятеро в 2024 году выросло производство ноутбуков, более чем вдвое — выпуск полупроводниковых приборов и их частей, почти вдвое — видеоплат и звуковых плат, более чем в 1,8 раза — ЭВМ, на 10,2% — печатных плат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru