Сергей Собянин: На Садовом кольце появилось шесть новых разворотов
В Москве продолжается реализация проектов по обеспечению комфортного и безопасного дорожного движения. Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в рамках это работы на Садовом кольце появились шесть новых разворотов. Благодаря им машины, ждущие своей очереди, не мешают проезду остальных.
Градоначальник уточнил, что два новых разворота организовали перед Дубининской улицей и перед Татарской улицей, ещё два - перед проспектом Академика Сахаров. Ещё один появился у дома 4, строения 1 на Зубовском бульваре, а шестой - между улицами Казакова и Старой Басманной.
«Развороты сделали без расширения дороги благодаря переразметке проезжей части и добавлению специальных секций на светофорах», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что власти Москвы в этом году реализовали 64 комплексных проекта на дорогах в ЮЗАО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
