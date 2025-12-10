Сергей Собянин: На Садовом кольце появилось шесть новых разворотов

По его словам, в рамках это работы на Садовом кольце появились шесть новых разворотов. Благодаря им машины, ждущие своей очереди, не мешают проезду остальных.

Градоначальник уточнил, что два новых разворота организовали перед Дубининской улицей и перед Татарской улицей, ещё два - перед проспектом Академика Сахаров. Ещё один появился у дома 4, строения 1 на Зубовском бульваре, а шестой - между улицами Казакова и Старой Басманной.

«Развороты сделали без расширения дороги благодаря переразметке проезжей части и добавлению специальных секций на светофорах», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы в этом году реализовали 64 комплексных проекта на дорогах в ЮЗАО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

