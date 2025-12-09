Мэр Москвы объявил о завершении благоустройства Профсоюзной улицы

Он указал, что Профсоюзнаяй улица является крупной вылетной магистралью на юго-западе города, которая ежедневно пропускает около 130 тысяч автомобилей.

Градоначальник отметил, что основной задачей благоустройства было создание более комфортной и функциональной для местных жителей городской среды, с сохранением транспортной функции дороги. В рамках работ были реконструированы тротуары, заменено покрытие проезжей части.

Также смонтировали дополнительную систему водостока, воздушные кабельные линии убрали под землю, установили новые остановки.

«Пожалуй, главное изменение — около 3,2 тысячи новых деревьев-крупномеров. Они будут украшать Профсоюзную на всем протяжении от центра до МКАД», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в Москве завершились работы по благоустройству Волгоградского проспекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

