Мэр Москвы объявил о завершении благоустройства Профсоюзной улицы
В Москве после семи месяцев работ завершилось благоустройство Профсоюзной улицы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он указал, что Профсоюзнаяй улица является крупной вылетной магистралью на юго-западе города, которая ежедневно пропускает около 130 тысяч автомобилей.
Градоначальник отметил, что основной задачей благоустройства было создание более комфортной и функциональной для местных жителей городской среды, с сохранением транспортной функции дороги. В рамках работ были реконструированы тротуары, заменено покрытие проезжей части.
Также смонтировали дополнительную систему водостока, воздушные кабельные линии убрали под землю, установили новые остановки.
«Пожалуй, главное изменение — около 3,2 тысячи новых деревьев-крупномеров. Они будут украшать Профсоюзную на всем протяжении от центра до МКАД», — заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в Москве завершились работы по благоустройству Волгоградского проспекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
