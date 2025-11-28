Сергей Собянин: Кластер видеоигр и анимации открыт в «Сколкове»

По его словам, это не имеющее аналогов в мире пространство, с полным циклом разработки игрового и анимационного контента, а также с поддержкой, которая оказывается на всех этапах создания и выхода на отечественный и международный рынки.

Градоначальник указал, что в рамках первой очереди здесь начнут работу центр обработки данных, студия захвата движения для создания реалистичной графики, студия звукозаписи, студия фотограмметрии, кинозал для просмотра и коррекции готовых материалов.

«Резидентами кластера стали 8 анимационных и 33 видеоигровых компании. Они смогут воспользоваться льготами Фонда «Сколково» и помощью в международном продвижении своих продуктов», - отметил мэр.

Он добавил, что вторую очередь креативного кластера планируется открыть в 2026 году.

Ранее Собянин заявил, что Москва является крупнейшим в России центром развития креативных индустрий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».