Овчинский: В Москве построили новые здания бизнес-парка «Сколково»

Второй этап строительства первой очереди административно-торгового комплекса «Бизнес-парк «Сколково» завершен, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Этот многофункциональный комплекс разместится в Можайском районе столицы на Сколковском шоссе.

«Всего в рамках первого и второго этапов строительства возвели четыре здания. Площадь объектов с прилегающей территорией составляет 183 тысячи квадратных метров. Благодаря развитой инфраструктуре здесь созданы оптимальные условия для работы, ведения бизнеса и реализации новаторских проектов, а также досугового времяпрепровождения для резидентов и посетителей», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По словам Овчинского, офисные блоки можно будет трансформировать под разные задачи.

Недалеко от комплекса находятся река Сетунь и искусственное озеро, Мещерский парк, гольф-клуб, велодорожки и другие места отдыха. На территории бизнес-парка разместятся кафе, рестораны и торговые галереи. Кроме того, там появятся велопарковки и зарядные станции для электромобилей.

