Сергей Собянин: Число многодетных семей в Москве выросло в два раза

По его словам, это произошло благодаря программе поддержки материнства и детства. Он указал, что в Москве вместо устаревших женских консультаций открываются новые центры женского здоровья, оснащённые всем необходимым оборудованием.

«В таком центре мама находится в руках врачей и одной команды от начала материнства до родов, и далее они занимаются уже ведением ребенка, оказанием ему помощи», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что обеспечить матери и ребенку качественную, доступную медицинскую помощь и поддержку, также позволила масштабная реформа здравоохранения, связанная с реконструкцией амбулаторного звена.

Ранее Собянин заявил, что почётный знак «Родительская слава города Москвы» получили 15 многодетных семей столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

