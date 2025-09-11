Сергей Собянин: Число многодетных семей в Москве выросло в два раза
Число многодетных семей в Москве выросло в два раза. Об этом на пленарном заседании «Демография 2.0. Перезагрузка» VI форума социальных инноваций регионов заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, это произошло благодаря программе поддержки материнства и детства. Он указал, что в Москве вместо устаревших женских консультаций открываются новые центры женского здоровья, оснащённые всем необходимым оборудованием.
«В таком центре мама находится в руках врачей и одной команды от начала материнства до родов, и далее они занимаются уже ведением ребенка, оказанием ему помощи», — отметил Собянин.
Мэр добавил, что обеспечить матери и ребенку качественную, доступную медицинскую помощь и поддержку, также позволила масштабная реформа здравоохранения, связанная с реконструкцией амбулаторного звена.
Ранее Собянин заявил, что почётный знак «Родительская слава города Москвы» получили 15 многодетных семей столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
