Сенатор Святенко высоко оценила столичную систему безопасности

Она также высоко оценила работу столичных властей по профилактике террористических преступлений, которые «могут ещё в перспективе совершаться, отметив, что к этой работе подключились родительские чаты.

«Поэтому здесь важно спрофилактировать... все возможные информационные источники говорят о том и предупреждают, что нужно быть предельно осторожными», - сказала она.

Кроме того, Святенко указала на важность консолидации усилий в борьбе с незаконной продажей алкоголя и сигарет детям.

Ранее в городской службе «Московская безопасность» рассказали, что её сотрудники и народные дружинники в третьем квартале 2025 года обеспечивали порядок на более чем 250 массовых мероприятиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

