Более 500 правонарушений выявлено в ТиНАО за две недели межведомственного рейда
Свыше 500 протоколов о правонарушениях составили в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы за две недели совместной работы полиции и ГКУ «Московская безопасность». Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Отмечается, что комплексное межведомственное мероприятие по профилактике правонарушений проводилось с 20 октября по 2 ноября.
«За две недели работы правоохранители и их помощники составили более 500 административных протоколов, возбудили три уголовных дела и поместили на спецстоянку 24 автомобиля. В территориальные отделы полиции доставлено более 300 граждан», – рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что большинство нарушений связано с правилами дорожного движения и миграционным законодательством.
Полицейским помогали в обеспечении порядка около сотни сотрудников «Московской безопасности» и 120 народных дружинников. Кроме того, в мероприятии участвовали ГКУ «Организатор перевозок», ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Московской административной дорожной инспекции, префектуры округов и управ районов.
Профилактическая работа по выявлению и предотвращению правонарушений продолжается во всех округах города. Подобные мероприятия проводили ранее в Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном административных округах.
