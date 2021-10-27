Сенатор Святенко призвала москвичей присоединиться к волонтерскому движению в помощь пожилым

Сенатор, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко призвала жителей столицы присоединиться к волонтерскому движению и помочь пожилым людям в период нерабочих дней.

«Движение "Мосволонтер" уже готовится к объявленным в связи с обострившейся эпидемической обстановкой выходным дням. Самой уязвимой категорией сегодня являются пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, и им необходимо оставаться в этот сложный период дома, не контактируя с возможными носителями коронавируса. Поэтому волонтеры подключатся и доставят москвичам старше 60 лет продукты и лекарства, товары первой необходимости», — рассказала Святенко в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Сенатор отметила, что волонтером может стать любой человек от 18 до 59 лет, имеющий QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном в последние шесть месяцев заболевании. Также добровольцам необходимо пройти обязательное обучение. Кроме того, волонтеров снабдят всеми необходимыми средствами защиты.

По словам Святенко, в прошлом году с началом пандемии к волонтерскому движению присоединилось много людей, которые помогали доставлять продукты и лекарства.

«Сейчас ситуация не менее, а даже более опасная, заболеваемость только растет, растет и тревожность в обществе. Но москвичи всегда готовы помогать, и, уверена, добровольцами станут еще тысячи людей», — подчеркнула сенатор.

Желающим присоединиться к волонтерскому корпусу нужно пройти регистрацию на странице «События» на официальном сайте «Мосволонтера» и получить по электронной почте подробную инструкцию.

