Ракова рассказала о популярности сервиса московского Главархива для поиска предков

Около 13 миллионов человек воспользовались сервисом «Моя Семья» Главархива Москвы, который позволяет в любой точке страны не выходя из дома бесплатно изучать историю своего рода. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что благодаря сервису поиск предков, живших в Москве и Московской губернии до 1917 года, стал намного проще. За четыре года им воспользовалось почти 13 миллионов человек. Также дополнительно был создан «Портал поиска» по архивам, который работает с помощью нейросетей и позволяет распознавать и расшифровывать рукописные тексты за считанные секунды.