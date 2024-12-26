Ракова рассказала о популярности сервиса московского Главархива для поиска предков
Около 13 миллионов человек воспользовались сервисом «Моя Семья» Главархива Москвы, который позволяет в любой точке страны не выходя из дома бесплатно изучать историю своего рода. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что благодаря сервису поиск предков, живших в Москве и Московской губернии до 1917 года, стал намного проще. За четыре года им воспользовалось почти 13 миллионов человек. Также дополнительно был создан «Портал поиска» по архивам, который работает с помощью нейросетей и позволяет распознавать и расшифровывать рукописные тексты за считанные секунды.
Так, в основу «Моей семьи» легли метрические книги храмов Москвы и Московской губернии с записями о рождении, браке и смерти жителей с 1694 по 1917 год. За четыре года количество материалов в «Моей семье» превысило 12,5 миллионов оцифрованных страниц. Сегодня пользователи могут найти данные католиков, лютеранов, православных, старообрядцев.
Также в 2023 году Главархив совместно с Яндексом разработал сервис «Поиск по архивам». Нейросеть платформы может распознавать рукописные тексты и переводить их в цифровой формат.
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