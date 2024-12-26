Анастасия Ракова рассказала о самой доброй экскурсии в столице перед Новым годом

В преддверии Нового года участники проекта «Серебряное наставничество» отправились в путешествие по столице. Подробностями поделилась заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

«Активные участники «Московского долголетия» проводят душевные встречи с ребятами из центров для детей-сирот. Вместе они посещают знаковые места Москвы, музеи, городские фестивали и выставки, занимаются творчеством и даже ходят в походы. В предновогоднюю пору мы решили провести для детей и их наставников экскурсию в рамках спецпроекта, посвященного путешествиям, «Добрый автобус». Волшебный маршрут пролегал по знаковым местам города», - отметила заммэра.

В рамках проекта «Серебряное наставничество» долголеты также проводят для ребят, оставшихся без родителей, мастер-классы, учат их семейным рецептам и многое другое.

Присоединиться к проекту могут все желающие москвичи старше 55 лет. Подробности подскажут в ближайшем центре московского долголетия.

