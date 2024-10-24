Ракова рассказала о поддержке Москвы в проведении 100 клинических исследований лекарств

За два года Москва поддержала 100 клинических исследований лекарств, которые были организованы преимущественно отечественными компаниями и институтами. О деталях работы рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, за время функционирования программы стартовали 36 исследований биоаналогов и дженериков, 50 исследований оригинальных препаратов и 14 – вакцин.