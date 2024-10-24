Ракова рассказала о поддержке Москвы в проведении 100 клинических исследований лекарств

За два года Москва поддержала 100 клинических исследований лекарств, которые были организованы преимущественно отечественными компаниями и институтами. О деталях работы рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, за время функционирования программы стартовали 36 исследований биоаналогов и дженериков, 50 исследований оригинальных препаратов и 14 – вакцин.

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На данный момент поступило еще сто заявок на оказание поддержки, включая организационные меры и финансовые.

Ранее она рассказала, что фармкомпании Москвы получат поддержку в проведении клинических исследований в области ревматологии, онкологии и орфанных заболеваний. Помимо этого, будет профинансирована разработка первого в мире препарата для лечения болезни Бехтерева и еще пяти инновационных лекарств.

Помимо прочего, для проведения исследований фармацевтическим компаниям предложена организационная поддержка, а также лаборатории, оборудование, технологии телемедицины для дистанционного наблюдения за добровольцами и помощь по подбору потенциальных добровольцев, рассказала Ракова.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития

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