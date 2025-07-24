Заммэра Ракова: Центр переливания Гаврилова собрал более 6 тысяч литров крови за полгода
Московский Центр крови имени О.К. Гаврилова с начала года провел свыше 200 выездных акций и около 13 тысяч донаций. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всего было собрано и направлено в медицинские организации почти 6 тысяч литров крови.
«Таких результатов нам удалось достичь благодаря популяризации культуры корпоративного донорства, сотрудничества с крупными предприятиями, корпорациями и учебными заведениями, в числе которых университеты имени Н.И. Пирогова и имени Н.Э. Баумана, Российский университет медицины и многие другие», – сообщила Ракова.
Благодаря выездным бригадам центра желающие могут сдать кровь непосредственно на месте работы или учебы. Основная цель Центра крови – создать комфортные и безопасные условия для доноров, повысить осведомленность населения о важности донорства крови в жизни Москвы и работе здравоохранения.
Центр крови имени Гаврилова сотрудничает с крупными предприятиями, организациями и учебными заведениями столицы. Любая структура может обратиться в центр за помощью в проведении выездной акции на ее территории либо планировании выезда сотрудников в один из пунктов приема крови.
Стать донорами крови в Москве могут все желающие, достигшие возраста 18 лет и не имеющие противопоказаний. Горожане могут прийти в Центр крови имени Гаврилова или в любой из десяти московских стационаров с отделениями переливания крови. Данные о подготовке к донации и местах сдачи крови доступны на портале mos.ru.
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