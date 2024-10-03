Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

В здании находится высокотехнологичный комплекс из 21 лаборатории и мастерской, который максимально приближен к условиям реального производства. Он поможет учащимся отрабатывать профессиональные навыки в таких сферах, как электроника, машиностроение, автоматизация производства и авиационная промышленность.

По словам Собянина, мощности площадки позволяют обучать свыше трех тысяч человек в год. Мэр подчеркнул, что практические занятия ведут опытные и компетентные мастера-педагоги и сотрудники работодателей-партнеров. Первыми практическую подготовку здесь пройдут студенты 15 колледжей Москвы.

