Ракова анонсировала масштабный праздник для первоскурсников столичных колледжей
Масштабные праздничные мероприятия пройдут в столице в честь Дня среднего профессионального образования. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, одним из таких событий станет праздничный концерт для первокурсников столичных колледжей, для которых городские власти приготовили концерт с участием популярных артистов, блогеров и диджеев.
Ракова уточнила, что на площадке VK Stadium с началом учебного года их поздравят Akmal’, XOLIDAYBOY, группа «Пицца», диджеи M Hustler и Леонид Руденко. Вести праздник будет популярный блогер Ида Галич.
«Ребята смогут почувствовать себя частью большой студенческой семьи столичных колледжей, найти друзей и ярко начать новую главу в своей жизни», - подчеркнула заммэра.
Она добавила, что увлекательная программа также была подготовлена для старшеклассников - практические мастер-классы, профориентационные квесты, экскурсии, бьюти-фестивали, воркшопы, кинолектории, спортивные турниры и интеллектуальные игры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин учредил для столичных колледжей гранты за достижение высоких результатов в обучении студентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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