Ракова анонсировала масштабный праздник для первоскурсников столичных колледжей

По её словам, одним из таких событий станет праздничный концерт для первокурсников столичных колледжей, для которых городские власти приготовили концерт с участием популярных артистов, блогеров и диджеев.

Ракова уточнила, что на площадке VK Stadium с началом учебного года их поздравят Akmal’, XOLIDAYBOY, группа «Пицца», диджеи M Hustler и Леонид Руденко. Вести праздник будет популярный блогер Ида Галич.

«Ребята смогут почувствовать себя частью большой студенческой семьи столичных колледжей, найти друзей и ярко начать новую главу в своей жизни», - подчеркнула заммэра.

Она добавила, что увлекательная программа также была подготовлена для старшеклассников - практические мастер-классы, профориентационные квесты, экскурсии, бьюти-фестивали, воркшопы, кинолектории, спортивные турниры и интеллектуальные игры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин учредил для столичных колледжей гранты за достижение высоких результатов в обучении студентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

