На Северном речном вокзале Москвы впервые пройдет кинофестиваль

В программе кинофестиваля просмотр известных фильмов, общение с актерами и режиссерами, мастер-классы по ораторскому искусству, актерскому мастерству и сценическому макияжу. Будет работать фотозона с фотографом и фотобудка.

В рамках фестиваля на вокзале покажут картины «Покровские ворота», «Отпуск за свой счет», «Бременские музыканты» и другие.

Ранее Алексей Франдетти сообщил об уходе с должности главного режиссера Театра «Ленком Марка Захарова».



