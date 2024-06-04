На Северном речном вокзале Москвы впервые пройдет кинофестиваль

На Северном речном вокзале 8 июня впервые пройдет кинофестиваль. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, город развивает Северный речной вокзал не только как транспортный объект, но и как востребованное культурное пространство.

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В программе кинофестиваля просмотр известных фильмов, общение с актерами и режиссерами, мастер-классы по ораторскому искусству, актерскому мастерству и сценическому макияжу. Будет работать фотозона с фотографом и фотобудка.

В рамках фестиваля на вокзале покажут картины «Покровские ворота», «Отпуск за свой счет», «Бременские музыканты» и другие.

Ранее Алексей Франдетти сообщил об уходе с должности главного режиссера Театра «Ленком Марка Захарова».


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ФОТО: Служба внешних коммуникаций ГУП «Мосгортранс» / Александр Погребной
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