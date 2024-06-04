В Москве откроется выставка с уникальными документами к 225-летию Пушкина

С 6 по 9 июня в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах пройдет выставка «Наш Пушкин», посвященная 225-летию со дня рождения поэта. На ней будут представлены подлинные записи о рождении Александра Пушкина, его венчании с Натальей Гончаровой, герб рода Пушкиных, родословную и другие уникальные документы. Посетители смогут посетить мастер-классы и лекции.

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Вход на выставку и мероприятия свободный, но предварительно необходимо зарегистрироваться, рассказала заммэра, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Экспозицию можно посмотреть самостоятельно или записаться на экскурсию со специалистом Главархива. Помимо экскурсии, все желающие смогут бесплатно посетить мастер-классы по мотивам произведений писателя, попробовать себя в каллиграфии, узнать, как писать стихи, позаниматься классическим вокалом, сценической речью и фехтованием. Посетители лекций узнают о пушкинских местах в столице, детстве писателя, его творчестве и связи с театром.


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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:МоскваВыставкаАлександр Пушкин

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