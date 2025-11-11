Проект «Мой спортивный район» приглашает отметить Международный день фитнеса

Отмечатся, что тренировки проводятся в рамках проекта «Мой спортивный район». В их основе – выполнение упражнений под ритмичную музыку. Они оказывают положительное воздействие на организм. Это улучшение состояния сердечно-сосудистой системы и кожи, развитие координации, гибкости и мышечной выносливости.

«Фитнес-аэробика представляет собой комплексную физическую активность, которая не только способствует физическому развитию, но и помогает снизить уровень стресса и тревожности», – указала рассказала спортивный инструктор Наталия Елахунова.

Для детей от шести до девяти лет тренировки по фитнес-аэробике проходят по средам и пятницам в спортивном комплексе «Лазурный». Подростки от 14 до 17 лет смогут заниматься здесь же по понедельникам, средам и пятницам.

Также москвичи в возрасте от 18 до 44 лет могут посещать тренировки по фитнес-аэробике в СК «Малино» по понедельникам и пятницам, а горожане старше 55 лет - в СК «Раменки» по вторникам и четвергам.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила «Радиоточке НСН», что подорожание фитнес-услуг в России по итогам 2025 года составит порядка 15%.

