Проект «Мой спортивный район» приглашает отметить Международный день фитнеса
Жители Москвы в честь Международного дня фитнеса могут посетить бесплатные тренировки по фитнес-аэробике. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.
Отмечатся, что тренировки проводятся в рамках проекта «Мой спортивный район». В их основе – выполнение упражнений под ритмичную музыку. Они оказывают положительное воздействие на организм. Это улучшение состояния сердечно-сосудистой системы и кожи, развитие координации, гибкости и мышечной выносливости.
«Фитнес-аэробика представляет собой комплексную физическую активность, которая не только способствует физическому развитию, но и помогает снизить уровень стресса и тревожности», – указала рассказала спортивный инструктор Наталия Елахунова.
Для детей от шести до девяти лет тренировки по фитнес-аэробике проходят по средам и пятницам в спортивном комплексе «Лазурный». Подростки от 14 до 17 лет смогут заниматься здесь же по понедельникам, средам и пятницам.
Также москвичи в возрасте от 18 до 44 лет могут посещать тренировки по фитнес-аэробике в СК «Малино» по понедельникам и пятницам, а горожане старше 55 лет - в СК «Раменки» по вторникам и четвергам.
Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила «Радиоточке НСН», что подорожание фитнес-услуг в России по итогам 2025 года составит порядка 15%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не глобальные затраты»: Зачем КПРФ посетила Китай и сколько это стоило
- Нонна Гришаева назвала «абсолютным счастьем» работу с Владимиром Симоновым
- «Лают, кусают!»: Лихачева назвала глупостью допуск собак в музеи
- «Не понимаю, как сделала это»: Муж Гурченко назвал две ее любимые роли
- Жители более 15 регионов РФ пожаловались на сбои мобильного интернета
- Работа за идею: Что предлагают россиянам вместо высокой зарплаты
- «Блокировку» Telegram в жилых домах ПИК объяснили технической ошибкой
- Актриса Гришаева заявила, что звездные актеры не гарантируют успех спектакля
- Названы национальные парки, которые россияне выбрали для осенних путешествий
- Муж Гурченко рассказал, что она плакала из-за журналистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru