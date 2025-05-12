Праздник физкультуры и любительского спорта пройдет в Москве 17 мая

Уточняется, что состязания пройдут на стадионе «Москвич» и будут проведены в трех категориях: пенсионеры, молодежь младше 18 лет и участники Весеннего фестиваля ГТО. В более возрастной группе запланированы соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, плаванию, настольному теннису, шахматам и дартсу. Молодых атлетов ждет особая версия военно-патриотической игры «Зарница» с лазертагом, эстафетами и квестами.

Весенний фестиваль ГТО предложит москвичам проверить свои силы в беге, подтягивании, отжиманиях и других испытаниях. Помимо классических дисциплин, предусмотрены соревнования в фиджитал формате. Одна часть состязания проводится в виртуальном аналоге, а вторая в реальной жизни.

Организаторы также пообещали проведение квеста «Спортивный путь» для всех желающих. Он доступен как для одиночного прохождения, так и для командного. Задачи и вопросы проверят не только физическую подготовку, но и интеллект и сообразительность участников.

