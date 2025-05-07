Спартакиада для горожан старшего возраста пройдет в Москве 17 мая
Ежегодные соревнования для жителей Москвы старшего возраста пройдут 17 мая. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента спорта.
В публикации уточняется, что местом проведения станет столичный стадион «Москвич», который расположен на Волгоградском проспекте. Участниками могут стать мужчины старше 60 лет и женщины не моложе 55.
Отмечается, что в этом году спортсмены сразятся в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, плавании на 50 метров вольным стилем, кроссе на расстояние в 1 км, настольном теннисе, дартсе и шахматах. Состязания пройдут с 14 до 18 часов вечера.
Сообщается, что победители составят сборную Москвы и выступят за столицу на всероссийских соревнованиях. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте may.sport.mos.ru.
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