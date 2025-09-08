Подарки для участников СВО можно передать в «Домики добра» до 14 сентября

По его словам, это средства личной гигиены, носки, сладости и книги, а также зоотовары. Кроме того, москвичи помогают подписывать открытки с теплыми пожеланиями.

«Каждый, кто передал даже небольшую помощь в один из «Домиков добра», стал частью большого доброго дела. Это показывает настоящий дух нашего города – неравнодушия и единства», – указал Левит.

«Домики добра» расположены на площадках фестиваля «Лето в Москве». Они будут открыты до 14 сентября. Подарки принимают каждый день.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные предприниматели продолжают оказывать комплексную и системную помощь бойцам СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

