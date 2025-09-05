Сергей Собянин рассказал о главных благотворительных проектах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в Международный день благотворительности, который отмечается 5 сентября, рассказал о столичных проектах в этой сфере. Об этом градоначальник написал в своем канале.

«При поддержке города работает огромное количество НКО, создано волонтерское движение, запущены благотворительные цифровые проекты. Важно, чтобы добрых дел становилось еще больше, а сам процесс... был как можно проще», — отметил Собянин.

Так, через благотворительный сервис на портале mos.ru можно перевести пожертвования для поддержки больных детей, семей в трудной жизненной ситуации, участников боевых действий, людей старшего возраста, бездомных животных. С помощью платформы горожане направили более 240 млн рублей. Также москвичи могут помочь, переведя баллы столичной программы лояльности «Миллион призов». Уже было перечислено свыше 655 млн рублей.

Проект «Москва помогает» собирает гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции, жителей новых и приграничных регионов. Ежедневно работают 15 штабов проекта. Первый в стране социальный маркетплейс «Москва — добрый город» позволяет приобрести эксклюзивные изделия, созданные горожанами с инвалидностью. У инициативы 50 партнеров, с 2021 года выручка превысила 70 млн рублей. Средства направляют на оплату труда мастеров и благотворительные инициативы. Товары социальных предпринимателей доступны в разделе на портале сделановмоскве.рф и офлайн-магазинах проекта «Сделано в Москве».

Кроме того, в акции «Исполни желание» собирают письма Деду Морозу от ребят с инвалидностью, нарушениями развития, тяжелыми заболеваниями, чтобы исполнить их мечты. Москвичи-участники акции «Добрая елка» выполнили больше 4,2 тысячи желаний детей-подопечных некоммерческих организаций.

Весомый вклад в добрые дела вносят предприниматели Москвы. Так, с участием ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Фонда поддержки социальных проектов создаются благотворительные инициативы. Столица постоянно поддерживает НКО, проводя конкурсы грантов с общим фондом в 1 млрд рублей ежегодно для реализации социально значимых проектов.

