Пленэры, спорт и концерты: Как детям провести лето в Москве

Город подготовил ряд полезных и развлекательных мероприятий для детей, которые проводят лето в Москве. Их можно посетить в парках, музеях и образовательных центрах, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По выходным в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» и Перовском парке все желающие выходят на пленэр: мольберт, кисти, краски и бумагу выдадут на месте.

Более полумиллиона человек посетили страницу «Лета в Москве. Все на улицу!»

В музыкальном салоне Парка Горького организован книжный клуб для подростков «Школьное чтение 2.0». В нем принимают участие современные авторы и литературные критики.

В Нескучном саду 20 июля пройдет соревнование по ориентированию на местности «Рогейн: по следам культуры». Для детей состоится отдельный зачет, впервые пройдет семейный зачет. В парке «Кузьминки» есть множество детских площадок и аттракционов, лодочная станция и веревочный городок. В ландшафтном парке «Митино» работает школа юного археолога, в которой учат в том числе стрельбе из лука и современному бою на мечах.

На аллеях детского парка имени Н.Н. Прямикова по субботам проходят бесплатные мастер-классы по японской настольной игре риичи-маджонг, помогающей в развитии логики и стратегического мышления. Большие семейные фестивали летом организуют в музее-заповеднике «Царицыно».


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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