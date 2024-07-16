Пленэры, спорт и концерты: Как детям провести лето в Москве

Город подготовил ряд полезных и развлекательных мероприятий для детей, которые проводят лето в Москве. Их можно посетить в парках, музеях и образовательных центрах, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По выходным в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» и Перовском парке все желающие выходят на пленэр: мольберт, кисти, краски и бумагу выдадут на месте.