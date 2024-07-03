Более полумиллиона человек посетили страницу «Лета в Москве. Все на улицу!»
Страницу проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» на портале mos.ru за месяц с момента запуска посетили более 500 тысяч человек. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По её словам, на странице размещена актуальная информация обо всех мероприятиях, проходящих в Москве в рамках масштабного фестиваля.
Сергунина указала, что пользователи чаще всего интересуются культурными и спортивными программами, а также интеллектуальными играми и мастер-классами.
«С помощью онлайн-страницы горожане и туристы могут спланировать отдых в любом районе Москвы. Здесь они знакомятся с афишей ближайших событий», — отметила она.
Ранее Сергунина заявила, что участие в фестивале «Лето в Москве. Все на улицу» примут столичные НКО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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