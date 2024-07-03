Более полумиллиона человек посетили страницу «Лета в Москве. Все на улицу!»

По её словам, на странице размещена актуальная информация обо всех мероприятиях, проходящих в Москве в рамках масштабного фестиваля.

Сергунина указала, что пользователи чаще всего интересуются культурными и спортивными программами, а также интеллектуальными играми и мастер-классами.

«С помощью онлайн-страницы горожане и туристы могут спланировать отдых в любом районе Москвы. Здесь они знакомятся с афишей ближайших событий», — отметила она.

Ранее Сергунина заявила, что участие в фестивале «Лето в Москве. Все на улицу» примут столичные НКО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».