Петр Толстой: «Единая Россия» продолжит гуманитарную миссию в 2026 году
«Единая Россия» Москвы продолжит работу по поддержке участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил секретарь Московского регионального отделения партии, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
По его словам, «Единая Россия» Москвы не просто оказывает помощь, а проводит масштабную, системную работу, которая стала «реальным вкладом в победу».
Он отметил, что в зону СВО было отправлено более 7 500 тонн грузов. Также оказывается поддержка раненым в госпиталях, проводится работа в прифронтовых регионах и психологическая реабилитация детей.
«Особенно важно, что мы фокусируемся на самой сложной задаче – помощи бойцам, возвращающимся к мирной жизни, и семьям погибших, чтобы они не оставались один на один со своим горем», - указал Толстой.
Депутат также добавил, что необходимо поздравить всех, кто будет встречать Новый год на боевом дежурстве в зоне СВО.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы помогут бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
