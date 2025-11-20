Петр Толстой: «Единая Россия» продолжит гуманитарную миссию в 2026 году

По его словам, «Единая Россия» Москвы не просто оказывает помощь, а проводит масштабную, системную работу, которая стала «реальным вкладом в победу».

Он отметил, что в зону СВО было отправлено более 7 500 тонн грузов. Также оказывается поддержка раненым в госпиталях, проводится работа в прифронтовых регионах и психологическая реабилитация детей.

«Особенно важно, что мы фокусируемся на самой сложной задаче – помощи бойцам, возвращающимся к мирной жизни, и семьям погибших, чтобы они не оставались один на один со своим горем», - указал Толстой.

Депутат также добавил, что необходимо поздравить всех, кто будет встречать Новый год на боевом дежурстве в зоне СВО.

