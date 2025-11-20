Волонтеры в Восточном Дегунине направили на фронт более 110 гуманитарных грузов

Свыше 110 гуманитарных грузов за 2,5 года направили волонтеры из района Восточное Дегунино в Москве в зону специальной военной операции и фронтовые госпитали. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Северного административного округа столицы.

Волонтерский центр, расположенный на ул. Дубнинская, помогает участникам СВО и передает грузы на фронт – под Сватово, Купянск, Запорожье, - и в госпитали в районе Старобельска, Валуек, Луганска и Белгорода.

«Жители Восточного Дегунино, объединившиеся в волонтерское сообщество, направили на фронт и в госпитали более 110 гуманитарных грузов», – отметили в префектуре.

Добровольцы постоянно поддерживают контакт с военными и медиками, это позволяет отправлять помощь адресно и по индивидуальным запросам. Также волонтеры оказывают поддержку раненым.

Работа центра в Восточном Дегунино начиналась с 30 человек, теперь к инициативе присоединились более 160 активистов. В числе волонтеров – родные и близкие участников СВО. Центр ведет сбор различных лекарств, средств для оказания первой помощи, раций, повседневной одежды и теплых вещей.

Чтобы присоединиться к деятельности организации или подать заявку на мастер-класс, следует обратиться в управу района Восточное Дегунино либо непосредственно в волонтерский центр.

