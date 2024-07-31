От шахмат до «Яблочка»: Музей Победы порадовал москвичей богатой программой в июле

Множество знаковых событий произошло в Музее Победы на Поклонной горе в июле 2024 года. Кратко о каждом из них — в сегодняшнем обзоре.

ОДИН ДЕНЬ С РОСГВАРДИЕЙ

В первый июльский выходной, 6 июля, специальную программу «Один день с Росгвардией» представили войска национальной гвардии России и Музей Победы. В рамках мероприятия посетители могли побывать на интерактивных площадках, выставках и увидеть концертную программу.

Гости мероприятия познакомились с оружием, бронетехникой и иными спецсредствами, находящимися на вооружении Росгвардии. Кроме того, одну из выставок посвятили поисковой деятельности ведомства. О роли ведомства в безопасности России рассказала экспозиция «В объективе Росгвардии».

Также посетители могли увидеть выступление кинологов, посоревноваться в метании ножей и послушать концерт Ансамбля песни и пляски и военных оркестров подразделений Росгвардии.

В воскресенье, 7 июля, гостей Музея Победы ждали на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Здесь посетителям рассказали о правилах оказания первой помощи и об основах противопожарной безопасности.

«ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…» 1418 МЕТРОВ ПОБЕДЫ

В следующие выходные, 13 и 14 июля, Музей Победы порадовал москвичей и гостей столицы бесплатными пешеходными и автобусными экскурсиями по Поклонной горе.