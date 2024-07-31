От шахмат до «Яблочка»: Музей Победы порадовал москвичей богатой программой в июле

Праздничные мероприятия в Музее Победы в июле 2024 года были посвящены сотрудникам Росгвардии, шахматистам и морякам.

Множество знаковых событий произошло в Музее Победы на Поклонной горе в июле 2024 года. Кратко о каждом из них — в сегодняшнем обзоре.

ОДИН ДЕНЬ С РОСГВАРДИЕЙ

В первый июльский выходной, 6 июля, специальную программу «Один день с Росгвардией» представили войска национальной гвардии России и Музей Победы. В рамках мероприятия посетители могли побывать на интерактивных площадках, выставках и увидеть концертную программу.

Гости мероприятия познакомились с оружием, бронетехникой и иными спецсредствами, находящимися на вооружении Росгвардии. Кроме того, одну из выставок посвятили поисковой деятельности ведомства. О роли ведомства в безопасности России рассказала экспозиция «В объективе Росгвардии».

Также посетители могли увидеть выступление кинологов, посоревноваться в метании ножей и послушать концерт Ансамбля песни и пляски и военных оркестров подразделений Росгвардии.

В воскресенье, 7 июля, гостей Музея Победы ждали на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Здесь посетителям рассказали о правилах оказания первой помощи и об основах противопожарной безопасности.

«ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…» 1418 МЕТРОВ ПОБЕДЫ

В следующие выходные, 13 и 14 июля, Музей Победы порадовал москвичей и гостей столицы бесплатными пешеходными и автобусными экскурсиями по Поклонной горе.

Музей Победы представит проект «Один день с Росгвардией»

На мероприятиях посетители узнали, почему высота Монумента Победы составляет 1418 метров, увидели посвященные всем фронтам и флотам Великой Отечественной войны стелы и другие монументы, смогли полюбоваться мемориальными храмами трех конфессий, часовней в память об испанских добровольцах и другими достопримечательностями.

Также организаторы разнообразили программу многочисленными концертами, творческими состязаниями, спортивными турнирами и мастер-классами.

ХОД КОНЕМ

Следующие суббота и воскресенье, 20 и 21 июля, были посвящены Международному дню шахмат. В рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический» все желающие могли поучаствовать в шахматных баталиях.

Отдельный турнир прошел для детей в возрасте 5-12 лет. Главным судьей соревнования стал Илья Суренович Зайцев-Мкртчян. Победителей наградили кубками, медалями и памятными призами.

Праздник украсили гигантские шахматные фигуры на большом мировом поле. Также гости праздника смогли попробовать себя в городках, армрестлинге и других спортивных конкурсах и посетить бесплатные концерты, мастер-классы и экскурсии.

ПРАЗДНИК МОРЯКОВ

В последние выходные июля праздничная программа Музея Победы была посвящена Дню Военно-морского флота России. Посетителей ждали морские мастер-классы, танцы, концерты, экскурсии и другие мероприятия.

Реконструкторы во флотской форме встречали посетителей в локации «Фронтовая бригада», где учили, как вязать морские узлы и подавать сигналы морской флажковой азбуки. Также всех желающий обучали танцу «Яблочко», а с борта легендарной полуторки артисты исполняли песни о море, России и героях прошлого.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Музея Победы
ТЕГИ:МоскваПоклонная ГораМузей

Горячие новости

Все новости

партнеры