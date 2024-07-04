Музей Победы представит проект «Один день с Росгвардией»
Музей Победы и войска национальной гвардии России 6 июля представят специальную программу «Один день с Росгвардией», где гости смогут посетить интерактивные площадки, выставки и посмотреть концертную программу. Мероприятие пройдет на Поклонной горе.
В Музее Победы рассказали, что посетители увидят оружие, бронетехнику и другие спецсредства, которые используют сотрудники Росгвардии на службе. Одна из выставок будет посвящена поисковой деятельности ведомства, а экспозиция «В объективе Росгвардии» расскажет о роли ведомства в обеспечении безопасности страны.
Также все желающие смогут посмотреть выступление кинологов, пометать ножи в тире, послушать концерт Ансамбля песни и пляски и военных оркестров подразделений Росгвардии.
Помимо этого, 7 июля на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей гостям расскажут об оказании первой помощи и о принципах пожарной безопасности. Всего около Музея Победы будут работать более 70 интерактивных выставок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru