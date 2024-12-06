Оплату по биометрии в московском метро использовали более 125 млн раз

Выступая на проходящем в ОАЭ XVII Веронском евразийском экономическом форуме он указал, что благодаря биометрии москвичам больше приходится использовать для оплаты «телефон, наличные денежные средства или кредитную карту»

«Те, кто живет в Москве, могут завести соответствующее приложение, сфотографироваться, разрешить пользоваться вашей биометрией», — сказал Черёмин.

Биометрическая оплата заработала в метро Москвы в 2021 году. В настоящее время в сутки этим способом проезд оплачивается около 160 тысяч раз, а всего, по данным на октябрь 2024 года, биометрией пассажиры оплатили более 125 млн проходов.

Ранее Челябинск стал первым городом в России, что был запущен сервис обслуживания в МФЦ по биометрии, сообщает RT.

