В России введут биометрический контроль для иностранцев

С 1 декабря в столичных аэропортах Жуковский, Шереметьево, Домодедово и Внуково проведут эксперимент по введению биометрического контроля для въезжающих в РФ иностранцев, сообщает агентство «Москва».

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Граждане иностранных государств, кроме Белоруссии, будут вынуждены сдавать фотографию лица и отпечатки пальцев. Для этого в указанных аэропортах будет установлено специальное оборудование. В случае отказа пройти необходимые для безопасности процедуры иностранцы не смогут пересечь границу РФ. Исключение лишь сделано для детей до шести лет, дипломатов и членов их семей.

Ранее стало известно, что в Москве усилят меры контроля за мигрантами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МоскваАэропортыГраницаИностранцыРоссия

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