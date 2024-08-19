Оборот высокотехнологичных производств в Москве вырос более чем вдвое
Оборот столичных высокотехнологичных производств за первые полгода увеличился в 2,2 раза в сопоставимых ценах. Он составил 512,1 миллиарда рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что около 50 процентов оборота отрасли обеспечили производители компьютеров и периферийного оборудования. Порядка 16 процентов пришлось на компании, производящие контрольно-измерительные и навигационные приборы и аппараты, а также часы. Еще свыше 13 процентов обеспечили предприятия в сфере производства электронной аппаратуры и плат.
Лидерами роста стали компании, занимающиеся выпуском бытовой электроники. За год их оборот вырос в 72,5 раза.
Драйверами развития отрасли градоначальник назвал малые предприятия. Их оборот с января по июнь составил 212,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что Москва выделила инвесторам участки для строительства пищевых производств.
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