Ефимов: В Москве реализуются 88 проектов комплексного развития территорий
В Москве инвесторами, операторами комплексного развития территорий (КРТ), правообладателями недвижимости и земли реализуются 88 проектов КРТ, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Число активных проектов в столице возросло до 88. На участках общей площадью более 1,1 тысячи гектаров построят почти 23 миллиона квадратных метров различной недвижимости, все площадки ждет благоустройство. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 6,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 487 миллиардов рублей. В итоге будет создано почти 236,8 тысячи рабочих мест», – отметил Ефимов.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках реализации 88 проектов КРТ планируется возвести 13,1 миллиона квадратных метров жилья. Более четырех миллионов квадратных метров из них предназначены участникам программы реновации и иных нужд города. Кроме того, на участках редевелопмента возведут более 7,5 миллиона квадратных метров общественно-деловых объектов и порядка 2,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств.
В рамках реализации программ КРТ на территориях бывших промзон специалисты возводят многофункциональные городские кварталы.
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