Ефимов: Москва выделила инвесторам участки для строительства пищевых производств

Москва предоставила земельные участки по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов для строительства предприятий по производству продуктов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город заключил с инвесторами договоры аренды земельных участков общей площадью более 95 гектаров по ставке один рубль в год для возведения комплексов по производству продуктов. Инвесторы планируют вложить в проекты свыше 88 миллиардов рублей и создать около 13 тысяч рабочих мест. Общая площадь объектов недвижимости может превысить 800 тысяч квадратных метров», – отметил Ефимов.



Столица выделила почти 76 гектаров земли в Краснопахорском районе под строительство распределительного центра мясокомбината с цехом нарезки, а также предприятия по выпуску хлебобулочных, молочных, кондитерских изделий. Благодаря строительству новых предприятий будет организовано более 8,2 тысячи рабочих мест.

Также в рамках реализации проектов в Ново-Переделкине возведут предприятие по выпуску мясных и мясорастительных консервов, в районе Нагатино-Садовники появится комплекс по переработке мяса, а в Южном Бутово – цех по производству мясной продукции и кормов для домашних животных.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что город предоставил инвесторам участки площадью свыше четырех гектаров для открытия и расширения предприятий в Бирюлеве. В Хорошевском районе столицы появится производство макаронных изделий, в Бирюлеве Западном – кондитерская фабрика, в Очаково-Матвеевском –завод по выпуску готовых блюд для сети кофеен.

