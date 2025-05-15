Объекты старинной усадьбы в районе Якиманка признаны памятниками архитектуры
Новый охранный статус объектов культурного наследия регионального значения в Москве получили главный дом городской усадьбы Рахманова, Бухвостова, Сулимы, купцов Котовых первой половины XVIII – середины XIX века, здание конторы Софийского механического завода Листа и фрагмент ограды со скульптурой «Кузнец и литейщик» конца XIX столетия. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Все строения находятся на Болотной площади.
Ансамбль построек усадьбы - один из древнейших в районе Якиманка. Его история началась в XVIII веке и сменила множество владельцев. В 1872 году владение и постройки приобрел известный промышленник немецкого происхождения Густав Лист. При нем классический облик главного дома приобрел черты ампира и стал более парадным - таким его можно увидеть и сегодня.
Здание конторы машиностроительного завода на территории усадьбы построили в 1875 году. Позднее по проекту архитектора Федора Мельгрена фасады получили новую отделку в стиле эклектики с отсылкой к формам гражданской архитектуры итальянского раннего Возрождения. Сегодня контора представляет собой интересный образец московской промышленной архитектуры конца XIX века.
Сохранившийся фрагмент ограды усадьбы с парадными воротами расположен между зданиями главного дома и конторы. В 1880-х годах ее перестраивали по проекту Мельгрена. Ограда представляет собой историко-культурную ценность как часть ансамбля бывшей городской усадьбы. Помимо этого она формирует облик застройки Софийской набережной.
Ранее сообщалось, что в Москве три старинных дома в стиле эклектики признаны памятниками архитектуры.
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