Объекты старинной усадьбы в районе Якиманка признаны памятниками архитектуры

Новый охранный статус объектов культурного наследия регионального значения в Москве получили главный дом городской усадьбы Рахманова, Бухвостова, Сулимы, купцов Котовых первой половины XVIII – середины XIX века, здание конторы Софийского механического завода Листа и фрагмент ограды со скульптурой «Кузнец и литейщик» конца XIX столетия. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Все строения находятся на Болотной площади.

Ансамбль построек усадьбы - один из древнейших в районе Якиманка. Его история началась в XVIII веке и сменила множество владельцев. В 1872 году владение и постройки приобрел известный промышленник немецкого происхождения Густав Лист. При нем классический облик главного дома приобрел черты ампира и стал более парадным - таким его можно увидеть и сегодня.