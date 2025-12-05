Новогодний забег на дистанции 1 и 5 км пройдет в «Лужниках»

Уточняется, что мероприятие состоится 31 декабря 2025 года. Участникам будут предложены две дистанции протяженностью 1 и 5 км.

«В новогоднем забеге смогут участвовать как любители активного отдыха, так и опытные спортсмены. Дистанция протяженностью 1 км подойдет для семей с детьми и начинающих бегунов», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для детей будет подготовлена отдельная зона с безопасной трассой и аниматорами.

Ранее в столичном департаменте спорта объявили, что проведение бесплатных спортивных игр для семей стартует 6 декабря в рамках проекта «Зима в Москве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

