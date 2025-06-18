Ночной забег по набережным Москвы пройдёт 21 июня
В Москве в 12-й раз пройдет Ночной забег по набережным. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.
Отмечается, что в ночь с 21 на 22 июня около 20 тысяч участников преодолеют 10 км. Стартует забег в 22:00, а завершится после того, как финишную черту пересечёт последний бегун.
В департаменте указали, что старт будет расположен рядом с деловым центром «Москва-Сити», а финиш - на территории олимпийского комплекса «Лужники».
«Маршрут забега пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным и завершится у стенда Большой спортивной арены рядом с памятником Ленину», – говорится в сообщении.
Победителями забега станут первые 10 финишировавших: пять мужчин и пять женщин. В награду они получат памятные кубки, подарки от партнёров и денежные призы.
Ранее телеведущий и врач Александр Мясников заявил «Радиоточке НСН», что те, кто участвует в пивных забегах, являются идиотами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru